Канада введет санкции против 33 предприятий оборонного сектора РФ

Правительство Канады вводит дополнительные санкции против 33 предприятий оборонно-промышленного сектора России. Информация об этом появилась на сайте канадского министерства иностранных дел в понедельник, 11 апреля.

Причиной новых ограничений МИД Канады называет то, что «эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам» в ходе специальной операции России на Украине.

«Канада всегда была и будет на стороне Украины. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа», — привели в пресс-службе канадского МИДа реплику главы министерства Мелани Жоли.

Больше месяца назад, 7 марта, Канада вводила санкции в отношении 10 россиян, причастных к операции России по защите Донбасса. Под них попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, бизнесмен Олег Дерипаска. Им запрещено вести дела в Канаде, а активы заморожены.

5 апреля стало известно о том, что канадское правительство ввело санкции еще против девяти жителей РФ, в частности бизнесменов.

Новый пакет санкций страны Запада ввели после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».