ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в «черный список»

Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в «черный список» по причине того, что они не соответствуют международным стандартам безопасности. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии от 11 апреля.

«Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности. <...> Однако я хочу четко заявить, что это решение не является очередной санкцией против России. Это было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», — приводится в документе заявление комиссара Еврокомисии по вопросам транспорта Адина Велеана.

В «черный список» ЕС попали авиакомпании «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «S7 Airlines», «Smartavia», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», «NordStar», «РусЛайн», «Ямал», «Nordwind Airlines», «Икар», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «Скол», «Utair».

Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

«Комиссия обновила список безопасности полетов ЕС, который представляет собой список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения в Европейском союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности», — говорится в документе.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. До этого большая часть авиапарка самолетов российских перевозчиков зарегистрирована в других государствах, например на Бермудских Островах (Великобритания) и в Ирландии.

В тот же день «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства писали, что кабмин предложил автоматически продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября. Источник в одной из авиакомпаний отметил, что проект нацелен на поддержание летной годности заграничных лайнеров, которые останутся у авиакомпаний РФ. Он добавил, что часть иностранных самолетов может остаться в России в случае их национализации, другая часть продолжит летать, так как принадлежит отечественным лизингодателям.

Также власти предложили признать актуальность действия до 1 сентября последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на воздушные суда, двигатели и запчасти к ним. 2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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