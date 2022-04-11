Канцлер Австрии Нехаммер назвал свой разговор с Путиным открытым и жестким

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в подмосковной резиденции Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом 11 апреля сообщило австрийское агентство APA.

Переговоры глав государств завершились ранее в этот день. По данным СМИ, разговор двух лидеров длился 75 минут, общий прием — 90 минут.

О том, что встреча состоялась, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никаких заявлений для журналистов по итогам этой встречи на высшем уровне с российской стороны не ожидается.

Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце 2021 года. Он также стал первым лидером страны Евросоюза, который посетил Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот же день глава австрийского МИДа Александер Шалленберг также заявил, что переговоры пройдут без участия журналистов. Кроме того, по итогам беседы не предусмотрена пресс-конференция.

По информации представителя Кремля, закрытый формат переговоров был выбран по инициативе австрийской стороны. Он отмечал, что в их ходе может быть затронута ситуация вокруг Украины и тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

О поездке канцлера в Москву стало известно накануне, 10 апреля. По информации австрийских СМИ, визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Тогда же Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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