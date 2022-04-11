Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Нехаммера

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе встречи 11 апреля обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом 11 апреля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Ново-Огареве проведет рабочую встречу с федеральным канцлером Австрии Нехаммером. <...> Беседа будет в закрытом режиме, ни «фотооппов» (протокольной съемки. — Ред.), никаких заявлений не предусматривается», — сказал он журналистам.

Как уточнил пресс-секретарь, закрытый формат встречи выбран по инициативе австрийской стороны.

Песков также допустил, что в ходе переговоров может быть затронута тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

Ранее в этот день о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера заявил глава австрийского МИДа Александер Шалленберг. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить ситуацию на Украине.

10 апреля о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным источника, Шалленберг надеется выступить в роли «строителя мостов» и поспособствовать «приближению к миру» в контексте ситуации на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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