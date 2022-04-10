Австрийская газета сообщила о визите канцлера Австрии в Москву 11 апреля
Канцлер Австрии Карл Нехаммер собирается лететь с визитом к президенту России Владимиру Путину 11 апреля. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
Отмечается, что поездка была согласована с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как отмечает источник газеты, Нехаммер хочет выступить «строителем мостов» и «сделать всё, чтобы приблизиться к миру». По его словам, для этого нужны не только телефонные звонки, но и личные визиты.
В ведомстве канцлера подтвердили планируемый визит в Москву. «Можем подтвердить запланированную на понедельник поездку», — заявили в ведомстве ТАСС.
В случае прибытия канцлера в Москву это будет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с начала проведения спецоперации по защите Донбасса.
Днем ранее Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины.
В свою очередь, Нехаммер отметил, что Австрия поддерживает Украину во всех актуальных вопросах.
15 марта президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его словенский коллега Борута Пахора заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.
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