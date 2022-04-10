Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция

МО РФ обнародовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
Двадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе во время обстрелов со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В Херсоне обнаружили документы Службы безопасности Украины
, под грифом «совершенно секретно».
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила в воскресенье, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными.
«Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле», — сообщает телеграм-канал Москальковой.
В одном из украинских городов местный житель разгневался на бабушку, которая сказала «Слава России!» в ответ на высказывание мужчины «Слава Украине!» Пенсионерка объяснила свою позицию, но украинца это не устроило. Он обматерил ее, посоветовал ей «тикать» (убегать — рус.) и заткнуться.
МО РФ обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.
Более 13,5 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ.
Более 30 мирных жителей пострадали в результате боевых действий в ДНР за прошлые сутки, сообщает представительство республики в СЦКК.
Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы 529 человек, 102 из них дети, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Российские военнослужащие доставили и раздали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Станислав Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал последствия обстрела гражданского населения села Станислав Вооруженными силами Украины, где из-за прицельного огня было разрушено много домов.
Один из жителей села рассказал, что стрельба по территории случается часто, и провел съемочную группу на участок своего брата, где из-за обстрелов недавно был разрушен дом.
В ДНР запретили деятельность спецмиссии ОБСЕ
, следует из распоряжения Государственного комитета обороны республики.