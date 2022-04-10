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Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-10 08:25:56
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Российские военные успешно поражают украинскую инфраструктуру. Флот РФ остановил сухогруз с руководством «Азова». По данным Донецка, войска ДНР близки к победе в Мариуполе. Внутри НАТО наметился разлад — далеко не все выступили за разрыв отношений с Москвой. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:09
МО РФ обнародовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
Сегодня, 10:01
Двадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе во время обстрелов со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:52
В Херсоне обнаружили документы Службы безопасности Украины, под грифом «совершенно секретно».
Сегодня, 09:45
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила в воскресенье, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными. «Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле», — сообщает телеграм-канал Москальковой.
Сегодня, 09:44
В одном из украинских городов местный житель разгневался на бабушку, которая сказала «Слава России!» в ответ на высказывание мужчины «Слава Украине!» Пенсионерка объяснила свою позицию, но украинца это не устроило. Он обматерил ее, посоветовал ей «тикать» (убегать — рус.) и заткнуться.
Сегодня, 09:29
МО РФ обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.
Сегодня, 09:28
Более 13,5 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ.
Сегодня, 09:27
Более 30 мирных жителей пострадали в результате боевых действий в ДНР за прошлые сутки, сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 09:14
Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы 529 человек, 102 из них дети, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 09:08
Российские военнослужащие доставили и раздали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Станислав Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 08:52
Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал последствия обстрела гражданского населения села Станислав Вооруженными силами Украины, где из-за прицельного огня было разрушено много домов. Один из жителей села рассказал, что стрельба по территории случается часто, и провел съемочную группу на участок своего брата, где из-за обстрелов недавно был разрушен дом.
Сегодня, 08:42
В ДНР запретили деятельность спецмиссии ОБСЕ, следует из распоряжения Государственного комитета обороны республики.
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