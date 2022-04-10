Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция

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МО РФ обнародовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.





Двадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе во время обстрелов со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК.





Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила в воскресенье, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными. «Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле», — сообщает телеграм-канал Москальковой.





В одном из украинских городов местный житель разгневался на бабушку, которая сказала «Слава России!» в ответ на высказывание мужчины «Слава Украине!» Пенсионерка объяснила свою позицию, но украинца это не устроило. Он обматерил ее, посоветовал ей «тикать» (убегать — рус.) и заткнуться.





МО РФ обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.





Более 13,5 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ.





Более 30 мирных жителей пострадали в результате боевых действий в ДНР за прошлые сутки, сообщает представительство республики в СЦКК.





Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы 529 человек, 102 из них дети, сообщает штаб территориальной обороны республики.





Российские военнослужащие доставили и раздали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Станислав Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.