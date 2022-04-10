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В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию в исторических границах

Депутат Госдумы Шеремет предложил восстановить исторические границы Таврической губернии
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Таврическую губернию необходимо восстановить в ее исторических границах. Об этом 10 апреля заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что некогда в административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», — подчеркнул Шеремет.

По словам депутата, Крым готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией.

Ранее, 26 марта, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации. Он также отметил, что в Херсонской области и на юге Запорожья запустили трансляции российских телеканалов, а люди в расчетах все чаще используют рубли.

До этого, 15 марта, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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