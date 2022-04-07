Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Мир
Власти Греции назвали выступление боевиков «Азова» в парламенте ошибкой
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об отказе НАТО поставлять оружие Украине
Мир
Французы заявили о риске третьей мировой войны из-за вооружения Украины Западом
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о дрейфующих в Черном море минах

Военный эксперт Болтенков рассказал об опасности дрейфующих в Черном море мин
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-морские силы Украины поставили в Черном море несколько сотен морских мин предположительно типа МЯМ, которые штормами были сорваны с якорей и теперь могут дрейфовать годами. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«МЯМ означает малая якорная мина. Она была создана в 1943 году, в нее заложено 20 кг взрывчатки. Эти мины простые и надежные как автомат Калашникова. Если их не обнаружить, они годами могут дрейфовать в Черном море. 20 кг не хватит, чтобы пустить на дно большой корабль, хотя мина и нанесет ему разрушения. А вот небольшие сейнер, траулер или каботажное судно, наскочив на нее, взлетят на воздух, и никто их не найдет», — пояснил он.

По словам военного эксперта, ночью такую мину крайне трудно обнаружить визуально, а радаром ее не засечь — слишком маленькая отражающая поверхность. Это серьезная опасность, поскольку мины древние, а системы самоликвидации в них нет, подчеркнул Болтенков, добавив, что после Великой Отечественной войны морские мины вылавливали в Черном море около 10 лет, отдельные же находят до сих пор.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

26 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий.

Предупреждение было разослано после того, как 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022