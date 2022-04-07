Военный эксперт рассказал о дрейфующих в Черном море минах

Военно-морские силы Украины поставили в Черном море несколько сотен морских мин предположительно типа МЯМ, которые штормами были сорваны с якорей и теперь могут дрейфовать годами. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«МЯМ означает малая якорная мина. Она была создана в 1943 году, в нее заложено 20 кг взрывчатки. Эти мины простые и надежные как автомат Калашникова. Если их не обнаружить, они годами могут дрейфовать в Черном море. 20 кг не хватит, чтобы пустить на дно большой корабль, хотя мина и нанесет ему разрушения. А вот небольшие сейнер, траулер или каботажное судно, наскочив на нее, взлетят на воздух, и никто их не найдет», — пояснил он.

По словам военного эксперта, ночью такую мину крайне трудно обнаружить визуально, а радаром ее не засечь — слишком маленькая отражающая поверхность. Это серьезная опасность, поскольку мины древние, а системы самоликвидации в них нет, подчеркнул Болтенков, добавив, что после Великой Отечественной войны морские мины вылавливали в Черном море около 10 лет, отдельные же находят до сих пор.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

26 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий.

Предупреждение было разослано после того, как 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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