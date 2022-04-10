Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу
Армия
Участникам спецоперации вручили награды «За мужество» и «За отвагу»
Экономика
На Украине заявили о планах полностью отказаться от газа из Европы
Мир
Звери из зоопарка в Мариуполе оказались на грани катастрофы из-за ВСУ
Экономика
Резервный фонд кабмина РФ увеличат на 273,4 млрд рублей для стабильности экономики
Мир
В Великобритании признали неготовность к приему беженцев с Украины
Экономика
В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз
Мир
ВС РФ уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр»
Мир
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
Мир
ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав
Мир
Выборы президента стартовали в Южной Осетии
Сюжет:

На Украине заявили о планах полностью отказаться от газа из Европы

В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины приняли решение полностью отказаться от газа, который поступает в страну из Европы, приняв более жесткие меры по экономии. Об этом сообщил 10 апреля советник гендиректора НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин.

Фирма веников не вяжет: на Украине нашли альтернативу газу
ТЭЦ и ТЭС переведут на щепки и солому

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — поделился планами Рябчин в эфире телеканала «Украина 24».

Советник главы «Нафтогаза» заявил, что причиной того, что Украина откажется от газа из ЕС, является то, что он для нее считается российским, так как покупается все-таки у России, хотя и через европейских посредников.

Кроме того, 22 марта глава «Нафтогаз Украина» Юрий Ветренко заявил, что сама Украина будет поставлять российский газ в Европу ровно до тех пор, пока это не перестанет быть возможным. По его словам, в данный момент это всё еще технически осуществимо, но уже проходит ряд переговорных мероприятий, которые решат судьбу процесса. Пока что транзит осуществляется на полной мощности.

В феврале руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что в феврале ежедневный импорт газа в страну составлял около 14 млн кубометров. Эти объемы поставлялись из Венгрии, Польши и Словакии путем виртуального или физического реверса, то есть это было российское топливо, приобретенное Украиной через европейских посредников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022