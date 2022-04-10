На Украине заявили о планах полностью отказаться от газа из Европы

Власти Украины приняли решение полностью отказаться от газа, который поступает в страну из Европы, приняв более жесткие меры по экономии. Об этом сообщил 10 апреля советник гендиректора НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин.

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — поделился планами Рябчин в эфире телеканала «Украина 24».

Советник главы «Нафтогаза» заявил, что причиной того, что Украина откажется от газа из ЕС, является то, что он для нее считается российским, так как покупается все-таки у России, хотя и через европейских посредников.

Кроме того, 22 марта глава «Нафтогаз Украина» Юрий Ветренко заявил, что сама Украина будет поставлять российский газ в Европу ровно до тех пор, пока это не перестанет быть возможным. По его словам, в данный момент это всё еще технически осуществимо, но уже проходит ряд переговорных мероприятий, которые решат судьбу процесса. Пока что транзит осуществляется на полной мощности.

В феврале руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что в феврале ежедневный импорт газа в страну составлял около 14 млн кубометров. Эти объемы поставлялись из Венгрии, Польши и Словакии путем виртуального или физического реверса, то есть это было российское топливо, приобретенное Украиной через европейских посредников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.