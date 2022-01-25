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Фирма веников не вяжет: на Украине нашли альтернативу газу

ТЭЦ и ТЭС переведут на щепки и солому
Фото: РИА Новости/Стрингер
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Фирма веников не вяжет: на Украине нашли альтернативу газу
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2022-01-21 17:32:14
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На Украине заявили о начале подготовки к переводу ТЭЦ и ТЭС на щепу, солому и переработанный мусор. В таком биотопливе увидели альтернативу дорогому газу. «Известия» обсудили с экспертами, насколько реализуема такая инициатива.

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«Пусть это будет щепа или солома»

Руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле сообщил о начале перехода украинских ТЭЦ и ТЭС на биотопливо. Таким образом планируется добиться сокращения потребления природного газа. В декабре минувшего года Украина столкнулась с дефицитом ресурсов для теплоэлектростанций, в регионах проводились веерные отключения электроэнергии.

«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений. Есть, например, местный малый бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии нужно ежегодно определенное количество биосырья. Пусть это будут щепки или солома, в которые предприниматели могут инвестировать», — сказал Михайле, указав, что намерены использовать и переработанный мусор.

Фирма веников не вяжет
мусорные кнтейнеры
Фото: ТАСС/Zuma

Топ-менеджер оценил объем финансирования для модернизации ТЭЦ примерно в $900 млн. Основным соинвестором была названа НАК «Нафтогаз Украины», которая примет участие выпуском «зеленых» облигаций. Также ожидается выделение кредитных средств международных банков и другие «комбинированные варианты».

По словам Михайле, в рабочей версии уже определены пилотные тепловые электростанции.

«Нужно очень много свежего топлива»

В казахстанском Институте проблем горения удивились тому, что проект планируют реализовать в масштабах такой большой страны, как Украина.

Застарелая или влажная щепа, а такой она становится быстро, теряет клетчатку. Поэтому важно использовать исключительно свежее топливо. Но даже оно может сгенерировать примерно в два раза меньше энергии, чем, например, уголь, — сказала «Известиям» заместитель генерального директора по науке Сандугаш Танирбергенова.

Фирма веников не вяжет
трактор
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Мы можем ориентироваться на усредненные коэффициенты перевода (7000 тыс. ккал). Сучья и щепа эквивалентны 0,05 т условного топлива, солома — 0,5, а донецкий уголь — 0,876, — дополнил заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Проблемой станет и необходимость большого количества качественного биотоплива. Энергии хватит, например, на поселение с низкой застройкой и, соответственно, невысокой плотностью населения. Кондратьев уверен, что такое сырье не станет альтернативой для ТЭЦ, обслуживающих крупные города.

Дорого. Нерентабельно. Пожароопасно

«Известия» поинтересовались у украинского экономиста Алексея Куща, достаточно ли в республике соломы для реализации проекта.

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Большого рынка соломенной пеллеты у нас не существует. Есть ситуативные предприниматели, которые сегодня продадут ее мне, завтра — вам, послезавтра — еще кому-то. Но так быть не может, поскольку после перехода на это топливо оно понадобится всем троим производителям энергии. Для обеспечения постоянных и бесперебойных поставок аграрный бизнес должен стать вертикально интегрированным. Важен также прогноз по урожаю в перспективе пяти лет.

Экономист подчеркнул, что даже при достаточном количестве соломы неизбежно встанет вопрос ее безопасного хранения. По словам Куща, для этого придется строить гигантские ангары и обеспечивать пожарную безопасность. Подобные склады следует возводить в тех населенных пунктах, которые будут получать энергию, так как перевозка соломы фурами из одного конца страны в другой нерентабельна.

Следующая проблема — непосредственный перевод ТЭЦ на новое топливо. По словам Куща, нынешние котлы придется снимать и строить другие — твердотопливные.

Фирма веников не вяжет
солома
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

На уровне отдельного небольшого населенного пункта, считает экономист, при соблюдении всех описанных условий проект может быть реализован. «В масштабах «Нафтогаза», очевидно, это работать не будет», — отметил Алексей Кущ.

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— По прогнозному балансу минтопэнерго, на ТЭЦ в 2022 году будет выработано всего 9,8 млрд кВт/ч, около 5,5% от всего производства электроэнергии в стране. Крупные ТЭЦ расположены в городах, и логистика поставок щепы или соломы может оказаться достаточно дорогой, как и само топливо из-за транспортировки — на Украине нет крупных ЦБК, — сказал Сергей Кондратьев.

По словам эксперта, создание новых мощностей, использующих биотопливо, потребует 3–4 года и значимых инвестиций био-ТЭЦ мощностью 10 МВт может стоить $12–15 млн.

Вопрос безопасности для окружающей среды

Сандугаш Танирбергенова отметила, что во главу угла нужно ставить вопрос сохранности природы.

На станцию нужно ставить специальные фильтры. Экологи постоянно должны проводить все замеры — от почвы до воздуха.

Танирбергенова считает, что только таким образом возможно обеспечить безопасность местных жителей, в том числе сохранность запасов питьевой воды.

Фирма веников не вяжет
щепа
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Инженер-эколог Института экологии Михаил Бигулаев в комментарии «Известиям» сказал, что получение энергии из биотоплива позитивно отражается на окружающей среде, если соблюдать полный цикл технологии.

«Снять ответственность за провальную подготовку к зиме»

Алексей Кущ считает, что «Нафтогаз» заявлением о переходе на биотопливо пытается показать, что у него есть и «зеленое» направление бизнеса, которое сейчас в мире оценивается как прогрессивное.

— Думаю, что это предложение связано с попыткой [главы «Нефтегаза»] Витренко снять с себя ответственность за провальную подготовку к зиме — низкие запасы в ПХГ и рекордные цены для потребителей, — подытожил Сергей Кондратьев, предположив, что в жизнь эти планы на Украине не воплотят.

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