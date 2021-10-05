Ритуальный реверс: что может укрепить транзит через Украину

Вместо того чтобы дальше прибегать к газовым поставкам по реверсу и терять деньги, Украине следует прямо решать этот вопрос с Россией. Так в беседе с «Известиями» оценили положение вокруг украинского транзита в Госдуме . Эта тема стала еще более актуальной после того, как из-за поставок по «Турецкому потоку» Венгрия отказалась получать российское топливо через Украину. Новости о прекращении венгерского виртуального реверса привели к тому, что Киев перестал пополнять свои подземные газовые хранилища, а цены на топливо подскочили до $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м .

Решать напрямую

Укрепить украинский газовый транзит помог бы трехсторонний консорциум с участием Киева, Москвы и европейских участников ; вместе с тем Украине следует вернуться к прямым поставкам топлива из России — так она сможет удовлетворить свои экономические потребности. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя ситуацию вокруг газового транзита через территорию соседней страны.

— Для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием России, Украины и европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита в тех объемах, которые им нужны. Создание «Турецкого потока», «Северного потока» и «Северного потока – 2», к слову, также происходило в рамках консорциума, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы VII созыва по энергетике Павел Завальный. — Что касается поставок, то Украина сама добывает около 20 млрд куб. м газа, и этого достаточно, чтобы обеспечить социальную сферу, в том числе ЖКХ. Киев мог бы выделить собственную добычу на то, чтобы удовлетворить эти социальные потребности, а решение экономических вопросов вывести под прямые поставки из России и СПГ из других стран .

Тема транзита вновь привлекла к себе внимание на фоне споров Киева с Будапештом о поставках второму российского газа через территорию Украины . Скандал разразился после того, как 27 сентября российский «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy заключили два контракта на поставки в Венгрию топлива из РФ — до 4,5 млрд куб. м в год в течение следующих 15 лет через «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В Киеве подачу топлива в обход украинской территории расценили как отказ от транзита и подрыв своей энергетической безопасности.

Ритуальный реверс Фото: РИА Новости/Стрингер

1 октября «Газпром» начал поставки по заключенным 27 сентября контрактам, параллельно остановился транзит российского топлива через Украину в Венгрию . На днях в СМИ появились новости о возобновлении транзита: по данным оператора венгерской газотранспортной системы (ГТС) FGSZ, приток топлива через пункт «Берегово» на границе с Украиной составляет 2,373 млн куб. м в час. Однако в Киеве предположения о продолжении транзита отвергли: как написал в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, «это не транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами газа», который они держали в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

— Транзит — это выполнение оператором ГТС заявок, которые поставщик и покупатель подают на точки входа и выхода. Если Венгрии нужно меньше газа на точке входа «Берегдароц», то значит, оператор украинской ГТС должен подавать туда меньше газа через точку выхода «Берегово» (эти две точки соединяют украинскую и венгерскую ГТС. — «Известия»), — сказал «Известиям» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Сейчас российский газ поступает в Венгрию через Австрию, Сербию и Украину. Кроме того, начался существенный отбор газа из венгерских ПХГ (подземные хранилища газа. — «Известия»), которые к началу октября были заполнены больше, чем в среднем по Евросоюзу. Всё в рамках контрактных обязательств .

С утратой венгерского маршрута Киев потерял возможность получать газ от Будапешта по так называемому виртуальному реверсу . Эта схема действует с 2015 года, когда Украина перестала закупать российский газ напрямую: формально Киев приобретает топливо у европейских компаний (сначала оно проходит через украинскую территорию в страны Европы, а после закупки идет обратно на Украину), но на деле он просто забирает часть транзитных ресурсов — газ не пересекает западную границу страны, хотя по бумагам проходит как импортированный из Европы.

— Добыча у Украины около 20 млрд куб. м, потребление — порядка 31 млрд, соответственно, нехватку они докупают на европейских биржевых площадках. По факту газ просто отбирают с транзитного потока, а оформляется так, будто он был куплен где-то в Европе. Но его туда-сюда не гоняют: по трубе он идет в одном направлении , — пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Ритуальный реверс Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Теперь, когда брать газ на венгерском направлении Киев больше не может, он должен будет найти альтернативные варианты . Как сообщили в компании «Оператор ГТС Украины», недостаток поставок заместит газ по реверсу из Польши, Румынии и Словакии.

Зима близко

Для Киева сохранение транзита — болезненный вопрос. Вплоть до 2024 года между Россией и Украиной действует контракт , по которому в 2020-м Москва прокачала с помощью украинской газотранспортной системы 65 млрд кубометров, а затем — по 40 млрд кубометров ежегодно. При этом есть еще транзитная ставка: за пользование украинской территорией «Газпром» платит «Нафтогазу» (организатор транзита, который берет все риски на себя) фиксированную сумму, часть которой будут отдавать «Оператору ГТС Украины» (компания, которая отвечает за бронирование мощностей).

Поставки Будапешту через Украину закончились раньше, чем должны были по контракту: как сообщил 1 октября «Оператор ГТС Украины», мощности на выход в Венгрию забронированы вплоть до конца сентября 2022 года, они составляют 24,6 млн куб. м в день. Звучит как нарушение контракта и, казалось бы, должно повлечь для российской стороны санкции. Однако этого не произойдет: как сообщил в Facebook глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, «Газпром» имеет право на то, чтобы прекратить физический транзит через украинскую территорию — однако при этом он должен оплачивать забронированные мощности (принцип «качай или плати») .

Еще один источник дохода для Украины — подземные газовые хранилища .

Ритуальный реверс Фото: РИА Новости/Стрингер

— Они находятся ближе к западным границам. В последнее время украинцы дали возможность европейским трейдерам закачивать туда газ и по мере необходимости продавать его на рынках . Поэтому, когда речь идет об этих хранилищах, следует понимать, что Киеву там принадлежит далеко не весь газ, — пояснил Сергей Правосудов.

На фоне отмены венгерского реверса появились новости о том, что Украина перестала закачивать газ в свои подземные хранилища и что цена за топливо достигла почти $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м .

— Теперь Киеву надо переориентироваться на другие точки соединения — польская, румынская например. Но на это нужно время, а потому какая может быть закачка в хранилище, если негде брать газ. Он же шел в основном на венгерском направлении , — отметил глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.