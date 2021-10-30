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На Украине предложили заменить природный газ биотопливом

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Тепловые компании Украины должны заменить природный газ альтернативным видом топлива, например, биотопливом. Об этом заявил в пятницу, 29 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

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«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», — сказал он.

По словам Шмыгаля, в пример можно поставить опыт Волынской области, где более половины бюджетных котельных работают на другом виде топлива, в том числе на пелетах. «Это и есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона», — заключил он.

27 октября украинский премьер заявлял о том, что страна спокойно пройдет отопительный сезон ввиду достаточного количества газа. Он уточнил, что в подземных хранилищах содержится 18,7 млрд [куб. м] голубого топлива.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины указала на катастрофический характер сложившейся ситуации на рынках энергетических ресурсов в стране. Отмечалось, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре–пять раз выше, чем у их конкурентов.

По поводу причин газового кризиса в стране экс-глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев высказался 16 октября. По его мнению, газ нужно было покупать в мае и июне текущего года в украинских подземных хранилищах газа, когда он стоил гораздо дешевле, чем сейчас.

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