Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампредседателя КНБ Казахстана
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Мир
Банкир Аблязов опроверг участие в финансировании протестов в Казахстане
Наука
Российская компания создала андроида со сверхреалистичной кожей
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Приморском крае
Общество
«Ветераны России» призвали привлечь к ответственности Шендеровича
Мир
Джокович прилетел в Дубай после депортации из Австралии
Мир
Аблязов намерен попросить помощи у Запада для смены власти в Казахстане
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка

На Украине пожаловались на высокие цены на газ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога возмутился высокими ценами на голубое топливо. Об этом чиновник сообщил 15 января в эфире телеканала «Наш».

Дело трубы: эксперты ждут роста стоимости газа в ЕС до $1200
Сможет ли американский СПГ составить конкуренцию голубому топливу из России

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая <...> Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», — рассказал градоначальник.

О высоких ценах на газ на Украине предупредил еще 6 декабря замглавы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. В тот же день украинское министерство экономики заявило о подорожании импортного газа за год в четыре раза, до $730,6 за 1 тыс. куб. м. При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла $182,5 за 1 тыс. куб. м.

1 декабря российский сенатор Алексей Пушков отметил, что прежде на Украине «хотя бы экономика росла и уровень жизни поднимался, но теперь всё это в прошлом». Так сенатор отреагировал на решение властей Украины отказаться от влияния на ценообразование на газ.

До этого, 25 ноября, в центре Киева прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Плакаты собравшихся гласили: «Зеленский, хватит издевательств!», «Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022