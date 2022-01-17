На Украине пожаловались на высокие цены на газ

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога возмутился высокими ценами на голубое топливо. Об этом чиновник сообщил 15 января в эфире телеканала «Наш».

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая <...> Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», — рассказал градоначальник.

О высоких ценах на газ на Украине предупредил еще 6 декабря замглавы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. В тот же день украинское министерство экономики заявило о подорожании импортного газа за год в четыре раза, до $730,6 за 1 тыс. куб. м. При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла $182,5 за 1 тыс. куб. м.

1 декабря российский сенатор Алексей Пушков отметил, что прежде на Украине «хотя бы экономика росла и уровень жизни поднимался, но теперь всё это в прошлом». Так сенатор отреагировал на решение властей Украины отказаться от влияния на ценообразование на газ.

До этого, 25 ноября, в центре Киева прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Плакаты собравшихся гласили: «Зеленский, хватит издевательств!», «Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».