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Пушков прокомментировал повышение цен на газ и отопление на Украине

Пушков об Украине: как не было такого независимого государства на карте мира, так и сейчас нет
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Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 1 декабря, прокомментировал повышение цен на газ и тарифов на отопление на Украине.

«Украина сама выбрала свою судьбу: как не было такого независимого государства на карте мира, так и сейчас нет и уже не будет. Но прежде хотя бы экономика росла и уровень жизни поднимался. Но теперь всё это в прошлом. Сейчас растет в основном военный бюджет», — написал он в Telegram-канале.

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Таким образом сенатор отреагировал на решение властей Украины отказаться от влияния на ценообразование на газ. Теперь ценообразование будет происходить исключительно под влиянием рыночной конъюнктуры, пишет сайт «Украина.ру».

25 ноября в центре Киева прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Плакаты собравшихся гласили: «Зеленский, хватит издевательств!», «Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».

23 ноября депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев часть объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

Как отмечал 9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

29 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер указала на то, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

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