Дело трубы: эксперты ждут роста стоимости газа в ЕС до $1200

Цена газа в Европе может вырасти в ближайшие месяцы до $1200 за тысячу кубометров — такой прогноз дали «Известиям» опрошенные эксперты и аналитики. 12 января цена на газ в Европе снизилась примерно на 9% по сравнению с предыдущим днем, составив около $860 за тысячу кубометров. На это могло повлиять увеличение поставок американского газа в ЕС. В январе они в пять раз превысили объемы, которые своим ключевым клиентам качал «Газпром». Но даже при рекордных поставках СПГ займет лишь малую часть рынка, отмечают эксперты. Уже к концу января запасы в хранилищах Европы будут истощаться, возрастет спрос на импорт, и цена голубого топлива пойдет вверх. Только когда снизится потребление, можно ожидать сокращения стоимости газа до уровня $500–700 за 1 тыс. куб. м. Еще больше цены могут упасть уже после сертификации «Северного потока – 2» — запуск газопровода для коммерческого использования решит проблемы Европы с получением сырья.

Биржевые сводки

12 января на нидерландской бирже TTF стоимость тысячи кубометров газа составила $860 на 18:15 мск. Снижение цены за сутки достигало 9% с начала торгов, уточнил директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода. В районе 19:00 мск цена вновь восстановилась до уровня $900.

Но эксперты отмечают, что в ближайшей перспективе следует ожидать нового роста цен на голубое топливо .

— Стоимость газа будет расти. Сейчас европейцы активно отбирают газ из подземных хранилищ, так как туда его закачивали по стоимости ниже $1000 за тысячу кубометров. Также накануне произошло небольшое снижение спроса в Азии , что привело к тому, что часть танкеров-газовозов из Азии перенаправилась в Европу, — пояснил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Дело трубы Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

По его словам, уже к концу января запасы в хранилищах Европы будут истощаться, что приведет к росту спроса на текущий импорт, вырастет цена. По данным Gas Infrastructure Europe, общая наполненность европейских ПХГ 10 января опустилась до 50,88% и сейчас составляет 54,93 млрд куб. м, что почти на 18 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. В ближайшие месяцы цена газа в Европе может вырасти до $1200, считает Андрей Лобода.

— К концу января цена в $1200 за тысячу кубометров возможна. Пока не заработает «Северный поток – 2», высокие цены на газ, около $1000 за тысячу кубов и выше, сохранятся. Цены будут зависеть от объемов предложения как на бирже, так и трубопроводного, а также погодных условий, — отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как писали «Известия», министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» связана с несоответствием газопровода требованиям Евросоюза. В декабре 2021 года Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022-го.

— Цены на газ в Европе последние дни менялись в зависимости от новостей. Сначала «Газпром» по-прежнему не бронировал мощности по трубопроводам в ЕС — цены росли. Затем сразу 20 танкеров с СПГ из США направились в Европу и цены снизились, — напомнил «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В январе 2022 года импорт сжиженного природного газа в ЕС побил рекорды за два года, компенсируя сокращение поставок «Газпрома» , которое началось осенью и приняло обвальный характер зимой, писал Bloomberg. Так, в первые дни января 2022 года страны Западной Европы закупали СПГ в объеме 250 млн кубометров в сутки, подсчитало издание на основе данных по морским перевозкам от Kpler. В результате поставки американского газа в Евросоюз могли в пять раз превысить объемы, которые в январе своим ключевым клиентам качал «Газпром». «Известия» направили запрос в компанию.

По словам Артема Деева, изменчивость цен будет сохраняться и дальше, пока не закончится отопительный сезон в ЕС. Стоимость природного газа при этом останется на высоком уровне — в диапазоне $800–1300 за тысячу кубометров . Совсем снизиться цены могут уже после сертификации «Северного потока – 2», так как запуск газопровода решит проблемы Европы с получением сырья. Но пока стараниями властей Германии совместно с США сертификация СП-2 может затянуться до конца лета или даже до конца 2022 года, заключил аналитик.

Газовый рынок

Объем американского СПГ слишком мал, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка, считает аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман. К тому же приоритетным направлением для американского СПГ остается Азия — по мере ухода СПГ обратно в Азию следует ожидать возобновления поставок газа из РФ через Ямал–Европу, добавил эксперт.

Дело трубы Фото: ТАСС/Красноухов Сергей

СПГ не смог вытеснить трубопроводный газ, даже когда случился обвал цен в начале лета 2020 года в связи с пандемией и локдаунами. Просто потому, что до запуска спотового рынка СПГ он и так стоил дороже на 15–20%, чем трубопроводный газ, а сейчас газ в разы дешевле, чем СПГ, сказала Наталья Мильчакова.

Эксперт отметила, что обратная ситуация, когда СПГ в разы дешевле, чем трубопроводный газ, уже была летом 2020 года. Но тогда американцы поставляли в Европу газ себе в убыток, правда, такая ситуация не могла продолжаться долго, так что у трубопроводного газа есть серьезные конкурентные преимущества перед СПГ, добавила эксперт. Его настоящим конкурентом может быть разве что водородное топливо, но «Газпром», по-видимому, уже к этому готовится , заключила аналитик.