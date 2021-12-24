СПГ спешит на помощь: спасет ли Европу американский сжиженный газ

Вслед за покорением новых рекордов на европейском газовом рынке СПГ-танкеры, направляющиеся в Азию, сменили свой курс к берегам Старого Света . Реакция трейдеров была незамедлительной — стоимость фьючерсов потеряла около $1 тыс., однако эксперты не спешат давать оптимистичные прогнозы. Они напоминают, что танкеры могут менять свой курс несколько раз за рейс и о поступлении сжиженного газа в Европу станет известно не раньше чем в первой половине января. Пока же биржевые спекулянты еще не раз смогут использовать любые словесные интервенции в своих интересах .

Курсом на Европу

Танкеры с американским СПГ, направляющиеся в Азию, разворачиваются и отправляются в Европу, чтобы заработать на растущих там ценах на газ. Об этом стали наперебой рассказывать западные СМИ вслед за тем, как стоимость январских газовых фьючерсов обновила рекорд, приблизившись к отметке $2200 за 1 тыс. куб. м.

«Число танкеров, которые пересекают Атлантический океан с сжиженным природным газом из США и объявили пунктами назначения порты Западной Европы, подскочило на 50% всего за 24 часа на фоне ухудшения в ситуации с энергетическим кризисом (в ЕС. — «Известия»)», — пишет агентство Bloomberg.

По его данным, количество танкеров теперь составляет 15 после 10 в среду, при этом есть еще 11 танкеров с СПГ из США, которые не объявили пункт назначения, но их маршрут предполагает, что они направляются в Европу.

Из 15 танкеров, которые объявили порт пункта прибытия, по четыре направляются в Великобританию, Францию и Испанию, по одному — в Нидерланды, Гибралтар и на Мальту, отмечает агентство. Еще один СПГ-танкер, чей пункт назначения не объявлен, находится в британском порту Милфорд-Хейвен, добавляет агентство.

СПГ спешит на помощь Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tpg

Накануне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал смещение точки поставок того же СПГ с Европы на Азию одной из причин возникновения газового кризиса .

«Американские поставщики сняли с Европы, с европейского рынка значительные объемы, там 14 млн т, по-моему, сжиженного природного газа, утащили их на премиальные рынки. Сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, а потом в Азию: Китай, Южная Корея, Япония. Потому что там больше платят. Европейцы думали, что у них премиальные рынки, — нет! Оказалось, что и в других местах. Цены поползли», — пояснил Владимир Путин.

По последним данным Platts, спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в $48,5 за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с $41 за 1 млн БТЕ в Азии . В октябре и ноябре цены в Азии в среднем были на $5 выше за миллион БТЕ по сравнению с ценами в Европе, сообщила брокерская компания.

Развернуться не значит доставить

Российские эксперты, однако, не спешат делать оптимистичные прогнозы, касающиеся снижения ценового напряжения на газовом рынке Европы. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, разворот танкеров вовсе не говорит о том, что газ в ближайшее время поступит в страны Старого Света .

— Нередки случаи, когда они меняют свое направление, находясь в открытом море, несколько раз за один рейс. О том, что американский газ поступил в Европу, можно будет говорить не раньше начала января , — отмечает собеседник. — При этом изменение направления поставок свидетельствует о том, что США как-то озаботились ситуацией на газовом рынке Европы и решили помочь европейцам не замерзнуть. Это говорит о том, что Китаю удалось справиться с кризисом у себя в стране благодаря увеличению поставок угля на внутренний рынок, поэтому цены в Азии упали. И европейский рынок стал более привлекательным, нежели азиатский. Но это не гарантирует, что цены в Азии опять не пойдут вверх и газовозы снова не развернутся на Китай и азиатские рынки.

СПГ спешит на помощь Фото: Global Look Press/White House/Shealah Craighead

При этом заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает: стоит оговориться, что Соединенные Штаты никому ничего не поставляют .

— Там нет крупных государственных компаний, которые отвечали бы за экспорт голубого топлива. Чаще всего поставщики произведенного в США сжиженного природного газа — это компании, которые никакого отношения к Штатам не имеют. Их задача — заработать на реализации СПГ максимально возможную сумму. И совсем хорошо, если при этом можно сократить время холостого пробега метановоза после разгрузки, — пояснил он.

По словам Александра Фролова, в течение года поставки газа из США в Европу выросли. Но незначительно (примерно на 2 млрд куб. м за первые восемь месяцев). При этом поставки в Азию увеличились на кратно большие объемы. Связано это с тем, что рынок АТР гораздо более емкий, чем рынок Евросоюза, а газ там стоит других денег. То есть в Азии можно продать газа больше и дороже. Заметим, что ЕС еще и сократил за последние полгода потребление газа в электроэнергетическом секторе, где голубое топливо замещалось углем.

— Да, ценовой скачок, который наблюдался недавно, позволил на некоторое время Евросоюзу стать премиальным рынком. Особенно с учетом снижения холостого пробега и расходов на доставку. Но долго опережать Китай, Японию и Южную Корею по ценовым предложениям ЕС не может, — заключает собеседник.

Сплошная психология и спекуляция

То, что танкеры развернулись, не поменяет в корне ситуацию на рынке. Как заметил вице-премьер Александр Новак, цена на газ в Европе в 2022 году будет на достаточно высоких уровнях .

СПГ спешит на помощь Фото: ТАСС/пресс-служба ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

«Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на достаточно высоких уровнях», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева отметила: сегодня европейцы используют тот газ, который был закачан в ПХГ еще по более низким ценам, чем мы наблюдаем сейчас .

— Именно поэтому они не спешат закупать его по текущим, и именно поэтому они не оформляют заявки для «Газпрома» на прокачку по газопроводу «Ямал–Европа». Немцам выгодно продавать излишки газа тем же самым полякам, поэтому газопровод и заработал в реверсном режиме , — отмечает собеседница. — Но нужно понимать, что ниже определенного показателя, по-моему, ниже 15% нельзя снижать объемы газа в ПХГ. С приходом холодов дополнительные объемы потребуются, и тут мы опять увидим новые рекорды.

По словам собеседников «Известий», на долю СПГ приходится от 10 до 20% от общего потребления, которое находится на уровне примерно 550 млрд куб. м в год (собственная добыча меньше половины этого объема). По словам Александра Фролова, на споте осуществляется до 60% закупок газа.

— Полагаю, что если сейчас информация о развороте танкеров и смогла остудить пыл трейдеров, в целом направляемые объемы СПГ сильно не спасут Европу от нехватки сырья и высоких цен на него. Фьючерсный рынок — это сплошная психология, рекорды еще будут , — уверена Екатерина Косарева.

Выгодоприобретателями газового кризиса в Европе в краткосрочной перспективе будут биржевые спекулянты , считает Валерий Андрианов.

СПГ спешит на помощь Фото: REUTERS/Andrew Kelly

— Правительства многих стран на фоне пандемии буквально заливали свои экономики долларами, благодаря чему на рынке образовался большой избыток средств, который в том числе и перекочевал на рынки. Биржевые спекулянты очень хорошо использовали ситуацию, которая сложилась на газовом рынке Европы в связи с непродуманной политикой стран Старого Света, — пояснил он.

Эксперт резюмировал: спекулянты смогли пустить в дело свободные объемы денег, чтобы провернуть эти массовые спекуляции.