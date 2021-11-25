Украинцы вышли на митинг против высоких тарифов на услуги ЖКХ

Митингующие против повышения тарифов на коммунальные услуги в четверг, 25 ноября, собрались центре Киева.

По данным журналистов, участники акции держат плакаты с призывами не допустить повышения тарифов. Среди участников демонстрации много пенсионеров, передает ТАСС.

Митингующие сосредоточились у зданий Верховной рады и кабинета министров.

Плакаты собравшихся гласят: «Зеленский, хватит издевательств!»,«Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».

Ранее, 23 ноября, депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев часть объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

Как отмечал 9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

22 октября у здания Верховной рады прошла акция протеста против поднятия тарифов на ЖКХ. Акция была стилизована под популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Протестующие надели на себя одинаковые мешки с бумажками, которые означали сумму накопленного долга.