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Минэкономики Украины заявило о подорожании импортного газа в четыре раза

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На Украине импортный газ за год подорожал в четыре раза, до $730,6 за 1 тыс. куб. м. Об этом 6 декабря сообщило минэкономики страны.

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«Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021, которая составляет 19261,6 гривны, или $730,6 за 1 тыс. куб. метров», — говорится на сайте министерства.

При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла $182,5 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза.

Ранее, 1 декабря, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал повышение цен на газ и тарифов на отопление на Украине. Он отметил, что «прежде хотя бы экономика росла и уровень жизни поднимался, но теперь все это в прошлом». Таким образом сенатор отреагировал на решение властей Украины отказаться от влияния на ценообразование на газ. Теперь ценообразование будет происходить исключительно под влиянием рыночной конъюнктуры.

До этого, 25 ноября, в центре Киева прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Плакаты собравшихся гласили: «Зеленский, хватит издевательств!», «Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».

23 ноября депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев часть объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

Как отмечал 9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

29 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер указала на то, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

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