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Эксперт предупредил о «космических» ценах на газ на Украине

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Заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев сообщил порталу vesti.ua 6 декабря, что «Нафтогаз» несет ответственность за «космические» тарифы на голубое топливо на Украине.

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«Интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства?» — приводит слова специалиста издание.

«Нафтогаз Украины» играет роль «поставщика последней надежды» для украинских граждан, подчеркнул Рябцев. На Украине потребителей топливо ждут цены до 47 гривен (127 рублей) за 1 куб. м, предупредил он.

Именно предприятия устанавливают «правила игры», поэтому необходимо, чтобы граждане обратились к регулятору за помощью в создавшейся ситуации, сказал Рябцев. Нет сомнений, что киевские власти окажут давление на население, чтобы заставить их платить за поставляемое топливо, уточнил он.

Киев не будет компенсировать этим потребителям такую высокую стоимость газа, убежден Рябцев.

«Вместо того чтобы являться независимым арбитром на энергетических рынках, государство давно приняло сторону поставщиков энергоресурсов», — заключил эксперт.

В тот же день украинское минэкономики заявило о подорожании импортного газа за год в четыре раза, до $730,6 за 1 тыс. куб. м. При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла $182,5 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 1 декабря, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал повышение цен на газ и тарифов на отопление на Украине. Он отметил, что «прежде хотя бы экономика росла и уровень жизни поднимался, но теперь все это в прошлом». Таким образом сенатор отреагировал на решение властей Украины отказаться от влияния на ценообразование на газ. Теперь ценообразование будет происходить исключительно под влиянием рыночной конъюнктуры.

До этого, 25 ноября, в центре Киева прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Плакаты собравшихся гласили: «Зеленский, хватит издевательств!», «Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».

23 ноября депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев часть объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

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