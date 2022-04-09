В ЛНР обвинили ВСУ в подрыве цистерны с азотной кислотной в городе Рубежное

Военнослужащие вооруженных сил Украины вновь подорвали цистерну с азотной кислотой в городе Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 апреля сообщил Луганский информационный центр.

«Украинские нацбаты подорвали очередную цистерну с азотной кислотой в Рубежном! Город опять заволокло желтым, едким дымом», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства, которое сопровождается видеозаписью.

Ранее, 5 апреля, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В Народной милиции ЛНР добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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