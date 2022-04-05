В ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва цистерны в Рубежном

Подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) цистерны с соляной кислотой в Рубежном может привести к жертвам среди населения. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в заводском районе города распространилось облако отравляющего вещества после подрыва цистерны. В районе проживает более 10 тыс. человек.

«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Информация о жертвах среди мирного населения уточняется», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

В Народной милиции пояснили, что в резервуарах на территории химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет ущерб экологии региона и уничтожит всё живое в радиусе 30 км.

«Пострадают районы всё еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов, Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тыс. мирных граждан», — заключили в народной милиции.

Ранее в этот день украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» Рубежном. Как пояснил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в подорванной цистерне могла находиться соляная кислота.

В субботу, 2 апреля, мэр города Рубежное Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры (водоканалы, подстанции, ЛЭП) и бьют по людям.

В тот же день корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин заявил, что съемочной группе пришлось укрываться в здании администрации Рубежного от обстрела ВСУ. Он отметил, что большинство окон в здании выбито. Помещения опустели, людей внутри нет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».