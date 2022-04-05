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ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном

Народная милиция ЛНР заявила о подрыве ВСУ цистерны на заводе «Заря» в Рубежном
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Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил во вторник, 5 апреля, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в сторону освобожденной нами н.п. Кудряшовка», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Предположительно, в подорванной цистерне могла находиться соляная кислота.

Информации о пострадавших и тяжести разрушений пока не поступало.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник выпустил более 100 снарядов и мин из 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов120 мм.

Под обстрелы попали районы девяти населенных пунктов республики. В результате ранения получили 27 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены девять жилых домов и столько же объектов гражданской инфраструктуры, а также одно транспортное средство.

В субботу, 2 апреля, мэр города Рубежное Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры (водоканалы, подстанции, ЛЭП) и бьют по людям.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин заявил, что съемочной группе пришлось укрываться в здании администрации Рубежного от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что большинство окон в здании выбито. Помещения опустели, людей внутри нет.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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