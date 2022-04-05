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Бастрыкин поручил расследовать подрывы цистерн с химикатами в ЛНР

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн с химическими веществами в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 5 апреля сообщили в ведомстве.

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По данным СК, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что противоправные действия украинских силовиков создали реальную опасность для мирного населения в Рубежном и близлежащих населенных пунктах.

«В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами Следственный комитет России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» Рубежном. Как пояснил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в подорванной цистерне могла находиться соляная кислота.

В народной милиции сообщили, что подрыв цистерны может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что в заводском районе города, где проживает более 10 тыс. человек, распространилось облако отравляющего вещества после подрыва.

По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР. Так, пострадать могут районы всё еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов — Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживает более 300 тыс. мирных граждан.

В субботу, 2 апреля, мэр города Рубежное Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры (водоканалы, подстанции, ЛЭП) и бьют по людям.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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