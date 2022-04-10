Документы СБУ под грифом «совершенно секретно» нашли в Херсоне

В Херсоне обнаружили документы Службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».

Дела из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области изучило «РИА Новости» 10 апреля.

Сообщается, что часть документов имеет отношение к работе службы по давлению на представителей украинской православной церкви Московского патриархата, а также казачьих общин. Они определялись как сторонники России.

Несколько документов, касающихся работы СБУ со своей херсонской агентурой, в апреле-мае 2021 года подписывал старший оперуполномоченный 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старший лейтенант Богдан Форостий. Одну из бумаг под грифом «совершенно секретно» составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.

Бумаги поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ «Синтез-Херсон».

Не все документы доступны для публикации. Российские специалисты продолжают изучение бумаг в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.

Накануне в распоряжении «Известий» оказался документ посольства США на Украине, который свидетельствует о том, что Вашингтон накачивал Киев оружием с октября 2021 года. В тот период США предоставляли Украине зажигательные боеприпасы и патроны для оружия, которые обозначены как «жизненно важная» поставка для Вооруженных сил Украины. Поставки оружия шли с привлечением авиации из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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