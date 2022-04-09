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«Известия» представили доказательства передачи Украине оружия США осенью 2021 года

«Известия» опубликовали документ, подтверждающий передачу зажигательных боеприпасов и оружейных патронов Соединенных Штатов Украине в октябре 2021 года
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В распоряжении «Известий» оказался документ посольства США на Украине, который свидетельствует о том, что Вашингтон накачивал Киев оружием с октября 2021 года.

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Лист 1
Лист 1
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Лист 2
Фото: ИЗВЕСТИЯ

По документу видно, что в тот период США предоставляли Украине зажигательные боеприпасы и патроны для оружия, которые обозначены как «жизненно важная» поставка для Вооруженных сил Украины. Поставки оружия шли с привлечением авиации из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан.

«Посольство Соединенных Штатов Америки выражает свое почтение министерству иностранных дел Украины и имеет честь представить 17 октября 2021 года запрос на получение разрешения на пролет и посадку самолета, нанятого министерством обороны США», — указано в документе.

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Президент США Джо Байден 6 апреля сообщил, что США продолжат поставки Киеву оружия и ресурсов для обороны. По его словам, Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечается, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

5 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки оружия Западом на Украину. По ее словам, организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей — это лишь вопрос времени, считает Захарова.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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