Встреча Путина с канцлером Австрии пройдет без журналистов

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которая запланирована на 11 апреля, состоится без участия журналистов. По итогам беседы также не предусмотрена пресс-конференция, сообщает глава австрийского МИДа Александер Шалленберг.

«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», — сказал он журналистам на встрече глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

Министр выразил надежду на то, что визит Нехаммера в Москву поможет уладить кризис на Украине.

«Речь о том, что мы просто не хотим использовать все возможности. Мы должны использовать шанс», — подчеркнул глава австрийского ведомства.

Накануне информацию о предстоящей встрече подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

10 марта о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным источника, Шалленберг надеется выступить в роли «строителя мостов» и поспособствовать «приближению к миру» в контексте ситуации на Украине.

Прибытие канцлера в Москву станет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с начала проведения спецоперации по защите Донбасса.

15 марта президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его словенский коллега Борута Пахора заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.