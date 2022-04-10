Песков подтвердил встречу Путина с канцлером Австрии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 10 апреля, подтвердил, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с канцлером Австрии Карлом Нехаммером 11 апреля в Москве.

«Да, мы подтверждаем», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день о предстоящем визите Нехаммера в Москву сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. Отмечалось, что поездка была согласована с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кроме того, источник газеты пояснил, что канцлер Австрии хочет выступать «строителем мостов» и «сделать все, чтобы приблизиться к миру». По его словам, для этого нужны не только телефонные звонки, но и личные визиты.

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