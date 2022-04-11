Переговоры Путина и канцлера Австрии Нехаммера завершились в Ново-Огарево

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера завершились в Ново-Огарево, сообщает в понедельник, 11 апреля, местная газета Kronen Zeitung.

По информации издания, встреча длилась почти полтора часа — 75 минут. Содержание переговоров Путина и Нехаммера в настоящий момент неизвестно.

О том, что встреча состоялась, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никаких заявлений для СМИ по итогам этой встречи на высшем уровне с российской стороны не ожидается.

«Встреча завершилась», — цитирует его «Интерфакс».

Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце 2021 года. Он также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот же день глава австрийского МИДа Александер Шалленберг также заявил, что переговоры пройдут без участия журналистов. Кроме того, по итогам беседы не предусмотрена пресс-конференция.

По информации представителя Кремля, закрытый формат переговоров был выбран по инициативе австрийской стороны. Он отметил, что в их ходе может быть затронута тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

О поездке канцлера в Москву стало известно накануне, 10 апреля. По информации австрийских СМИ, визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

10 апреля Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины.

15 марта президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его словенский коллега Борута Пахора заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».