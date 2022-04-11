Конфликтолог оценил предстоящие переговоры Путина и Нехаммера

Встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера демонстрирует, что в современной политике превалирует прагматичный подход. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Если этот визит намечен, соответственно, есть определенные цели. В этом отношении Австрия выступает в роли ответственной европейской страны, которая прекрасно понимает, что тотальное закрытие друг от друга России и Европы в целом позитивно не повлияет ни на экономические, ни на политические, ни на геополитические контуры современного мира. <…> Это (переговоры. — Ред.) лишний раз демонстрирует, что прагматичный подход превалирует в современной политике», — подчеркнул он.

Оценивая возможность Вены стать неким мостом между Брюсселем и Москвой, Денисов отметил привлекательность Австрии нейтральным статусом, однако у России есть куда более близкие партнеры для этого, к примеру, Сербия, Турция, Венгрия.

При этом эксперт указал и на то, что в настоящее время постоянно происходят телефонные переговоры на уровне глав государств, а также идут консультации по линии министерств иностранных дел.

«Дипломатия продолжается, она никуда не делась, мы не были в тотальной изоляции, чтобы радоваться приезду австрийского канцлера», — заключил политолог.

Ранее в этот день глава австрийского МИДа Александер Шалленберг рассказал о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить кризис на Украине.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил обсуждение украинского вопроса в ходе встречи, добавив, что закрытый формат переговоров был выбран по инициативе австрийской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ также допустил, что в ходе переговоров может быть затронута тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

О поездке канцлера в Москву накануне сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным источника, Шалленберг надеется выступить в роли «строителя мостов» и поспособствовать «приближению к миру» в контексте ситуации на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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