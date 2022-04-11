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В Совфеде заявили о риске применения оружия массового поражения на Украине

Сенатор Косачев заявил о риске применения оружия массового поражения на Украине
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Страны Запада всё больше увязают во внутреннем кризисе, для оправдания которого они могут прибегнуть к применению оружия массового поражения на Украине. Такое мнение 11 апреля выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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В частности, в какой-то момент Западу придется объясниться перед гражданами за повышение цен на базовые продукты и бензин. Для этого западные страны могут использовать «совершенно чудовищное оправдание», подчеркнул сенатор.

«И в ход может пойти даже оружие массового поражения — на этом фоне разговоры западных политиков про, например, химическое оружие вызывают всё более серьезную тревогу», — указал Косачев в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем он убежден, что в этом году значительных перемен в политической сфере Европы ждать не приходится. Так, европейские власти избегают введения против России санкций, способных нанести ущерб их собственной экономике.

«Но, вполне возможно, по мере развития российской спецоперации и под давлением прежде всего англосаксов, чьи идеи во многом ретранслирует [президент Украины Владимир] Зеленский и напрямую выражает антироссийское польско-балтийское лобби в Европе, идти на непопулярные меры придется», — добавил вице-спикер Совфеда.

8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО за последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в решении проблем юго-востока. По ее словам, сейчас страны альянса активно продолжают вооружать Киев, стремясь затянуть конфликт.

6 апреля депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли выступила против антироссийских санкций, назвав такую политику безумием. По ее словам, из-за санкций граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, стремительным ростом цен на энергию и историческим снижением уровня жизни.

Ранее,1 апреля, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину и вводить санкции против России на фоне проведения Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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