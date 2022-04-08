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МИД РФ обвинил НАТО в затягивании конфликта с помощью поставок оружия Киеву

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Страны НАТО за последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в отношении решения проблемы Юго-Востока. И сейчас активно продолжают помогать, заявила в пятницу, 8 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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В своем обращении, опубликованном на сайте МИД РФ, Захарова упоминает заседание Совета НАТО в Брюсселе с 6 по 7 апреля, где на обсуждение в очередной раз вынесли специальную военную операцию России в Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сформулировал свое требование прямо — «оружие, оружие и еще раз оружие».

«Видимо, чтобы простимулировать своих собеседников, пафосно провозглашал, что ради Запада Украина готова «жертвовать» своим населением в войне с Россией», — отметила она.

Тех же, кто отказывается поставлять оружие, министр Украины назвал «лицемерами».

«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — говорится в заявлении Марии Захаровой с указанием на то, что Североатлантический альянс уже давно воюет «на стороне и руками Украины».

Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подтвердил, что единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии, находится на территории Украины. Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. При этом во вторник кадры погрузки вооружения, похожего на С-300, появились в словацких СМИ. Министр обороны Словакии Ярослав Нади заверил, что система перевозится на восток страны.

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки 7 апреля оценила сумму поставки Киеву вооружения — $1,7 млрд с начала операции РФ в Донбассе и на более $2 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность. Она отметила, что поставки ведутся почти каждый день, а два дня назад США объявили о выделении $100 млн на важнейшее оружие украинцев в борьбе с русскими — ракетные комплексы Javelin.

Тогда же страны Евросоюза (ЕС) объявили о готовности выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. Всего с момента этого финансирования сумма выделенных на оборону Киева средств увеличится до €1,5 млрд.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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