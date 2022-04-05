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В США заявили о приоритетных поставках Киеву комплексов Javelin и Stinger

Пентагон: мы отдаем приоритет средствам, которые больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, беспилотники
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США в приоритетном порядке будут поставлять Украине ракетные комплексы Javelin, Stinger и беспилотники. Об этом в понедельник, 4 апреля, на пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте оборонного ведомства, заявил представитель Пентагон Джон Кирби.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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«Поставки в рамках этого пакета (пакета военной помощи, о котором было объявлено в середине марта. — Ред.) прибывали даже в течение [минувших] выходных. В ближайшие 24 часа будет еще. В этих поставках мы отдаем приоритет средствам, которые, как нам известно, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, беспилотники. Всё это в приоритете», — подчеркнул он.

При этом в тот же день пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки на регулярном брифинге, трансляция которого шла на сайте Белого дома, подчеркнула, что США не изменили свою позицию и не рассматривают возможность отправить свои войска на Украину.

1 апреля Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

Накануне, 31 марта, власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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