США завершили передачу Киеву военной помощи на $350 млн

Власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн, в скором будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд. Об этом рассказал в четверг, 31 марта, представитель Пентагона Джон Кирби.

На регулярном брифинге представителя военного ведомства попросили прокомментировать критику со стороны украинских законодателей в связи с затягиванием поставок.

«Нет, мы не согласны с тем, что они затягиваются. Совсем наоборот. Мы завершили передачу [пакета военной помощи в] $350 млн, которую утвердил президент [США Джо] Байден месяц или около того назад. И это было сделано за рекордные три недели или около того, и это беспрецедентно», — отметил Кирби.

Он также рассказал, что поставка помощи в $200 млн, которую утвердил Байден, почти завершена. Говоря об американской военной помощи на $800 млн, пресс-секретарь подчеркнул, что она уже начала прибывать на Украину.

В американском оборонном ведомстве также утверждают, что не дают рекомендации украинским военным, но «предоставляют сведения».

30 марта президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Штатов и других стран-союзников.

Ранее, 17 марта, CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, в администрации США рассматривают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет Switchblades в рамках военной помощи.

3 марта Байден обратился в конгресс с просьбой одобрить выделение $32,5 млрд на поддержку Украине для борьбы с Россией.

26 февраля американский президент поручил выделить Украине $600 млн финансовой помощи, в том числе $350 млн на сферу обороны.

Из западных стран на территорию Украины также поставляют оружие. В частности, в среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе регулярного брифинга для прессы сообщила, что Вашингтон по-прежнему готов оказывать помощь в обеспечении безопасности, в том числе за счет поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В этот же день газета The Hill отмечала, что группа сенаторов США просит Белый дом ускорить поставки оружия Украине. Между тем представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила изданию, что поставки помощи Украине производятся почти ежедневно.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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