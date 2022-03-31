Прямой эфир
Мир
В Германии задумались о национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»
Мир
США обсудили поставки энергоносителей со странами Персидского залива
Мир
Франция изучит возможность стать гарантом в украинском урегулировании
Мир
Канада поддержала предложение исключить Россию из G20
Мир
В Италии изъяли имущество попавших под санкции россиян на €900 млн
Мир
Лидеры ЕС и Китая обсудят торговлю и ситуацию вокруг Украины
Мир
МЭА обсудит высвобождение нефти из стратегических резервов Запада
Мир
Зеленский поручил создать военные администрации еще в двух городах Донбасса
Мир
МИД Франции заявил о готовности Макрона продолжать диалог с Путиным
Мир
США анонсировали новые санкции против оборонных предприятий России
Мир
Лондон заморозил активы британских компаний в рамках санкций против РФ
Сюжет:

США завершили передачу Киеву военной помощи на $350 млн

Представитель Пентагона Кирби: Вашингтон передал Киеву военную помощь на $350 млн
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн, в скором будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд. Об этом рассказал в четверг, 31 марта, представитель Пентагона Джон Кирби.

Спецоперация в Донбассе 31 марта. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

На регулярном брифинге представителя военного ведомства попросили прокомментировать критику со стороны украинских законодателей в связи с затягиванием поставок.

«Нет, мы не согласны с тем, что они затягиваются. Совсем наоборот. Мы завершили передачу [пакета военной помощи в] $350 млн, которую утвердил президент [США Джо] Байден месяц или около того назад. И это было сделано за рекордные три недели или около того, и это беспрецедентно», — отметил Кирби.

Он также рассказал, что поставка помощи в $200 млн, которую утвердил Байден, почти завершена. Говоря об американской военной помощи на $800 млн, пресс-секретарь подчеркнул, что она уже начала прибывать на Украину.

В американском оборонном ведомстве также утверждают, что не дают рекомендации украинским военным, но «предоставляют сведения».

30 марта президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Штатов и других стран-союзников.

Ранее, 17 марта, CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, в администрации США рассматривают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет Switchblades в рамках военной помощи.

3 марта Байден обратился в конгресс с просьбой одобрить выделение $32,5 млрд на поддержку Украине для борьбы с Россией.

26 февраля американский президент поручил выделить Украине $600 млн финансовой помощи, в том числе $350 млн на сферу обороны.

Из западных стран на территорию Украины также поставляют оружие. В частности, в среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе регулярного брифинга для прессы сообщила, что Вашингтон по-прежнему готов оказывать помощь в обеспечении безопасности, в том числе за счет поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В этот же день газета The Hill отмечала, что группа сенаторов США просит Белый дом ускорить поставки оружия Украине. Между тем представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила изданию, что поставки помощи Украине производятся почти ежедневно.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022