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США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $300 млн

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Соединенные Штаты поставят на Украину военную помощь на сумму $300 млн, сообщил 1 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины [Ukraine Security Assistance Initiative, USAI] Пентагон предоставит до $300 млн помощи в области безопасности, чтобы укрепить способность Украины защищать себя», — сказал Кирби.

Накануне в четверг власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд. В американском оборонном ведомстве также утверждают, что не дают рекомендации украинским военным, но «предоставляют сведения».

30 марта президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Штатов и других стран-союзников.

3 марта Байден обратился в конгресс с просьбой одобрить выделение $32,5 млрд на поддержку Украине для борьбы с Россией.

26 февраля американский президент поручил выделить Украине $600 млн финансовой помощи, в том числе $350 млн на сферу обороны.

Москва осуждает поставки военной помощи на Украину западными странами.

Так, 28 февраля Захарова заявила, что в сложившейся ситуации поставленные вооружения могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров. При этом прежде она также отмечала, что Украина уже нашпигована натовским оружием, а число западных инструкторов за последние месяцы многократно выросло.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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