Псаки назвала объемы поставок оружия Украине по отношению к вооружению РФ

Соединенные Штаты в совокупности предоставили Украине оружия на $1,7 млрд с начала операции РФ в Донбассе и на более $2 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность, заявила 7 апреля на брифинге официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Она отметила, что поставки ведутся почти каждый день, а два дня назад США объявили о выделении $100 млн на важнейшее оружие украинцев в борьбе с русскими — ракетные комплексы Javelin.

«На каждый российский танк на Украине Соединенные Штаты поставят или уже предоставили 10 противотанковых систем. Если вы примете во внимание вклад союзников, то соотношение достигнет почти 90:1. Это означает, что на один русский танк приходится минимум 10 противотанковых систем, чтобы дать им отпор. На каждую единицу российской бронетехники США предоставят или уже поставили около трех противотанковых систем. Если учесть вклад союзников, то это соотношение примерно 25:1», — рассказала она.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что украинские лидеры просят о разнообразной помощи, часто предоставляя списки.

«Мы просматриваем список и определяем, что можем предоставить. Мы предоставляем подавляющее большинство того, что они запрашивают. Если у нас нет доступа к тому, о чем они просят — иногда это военная техника российского производства, мы работаем с нашими партнерами, чтобы найти варианты», — добавила Псаки.

В среду, 6 апреля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке первой партии из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment на Украину. В этот же день помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, что беспилотники стали частью военной помощи Украине на $800 млн, о которой объявил президент Джо Байден.

1 апреля Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

31 марта власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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