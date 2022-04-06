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Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade

Пентагон направил Украине первые 100 барражирующих снарядов Switchblade
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Первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment отправлена на Украину, заявил в среду, 6 апреля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Мы направили 100 беспилотников Switchblade из собственных резервов. Вскоре они будут на Украине, если уже не доставлены туда», — сказал он.

Кирби добавил, что «небольшой группе украинских военных, которые пребывали в США с осени», американские специалисты провели инструктаж по управлению дронами-камикадзе Switchblade. По возвращении на Украину они обучат работе с новым вооружением своих коллег.

Ранее в этот день помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что беспилотники стали частью военной помощи Украине на $800 млн, о которой объявил президент Джо Байден.

Она не пояснила, какие именно модификации дронов были направлены, однако не исключила, что Киеву предоставлены Switchblade-600, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники. Более легкая модификация Switchblade-300 предназначена для нанесения высокоточных ударов по личному составу, уточнили YahooNews.

В этот день президент Байден также пояснил, что Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечалось, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

Во вторник, 5 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты обучают украинских военных, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику. По словам Кирби, Остин, говоря о подготовке украинских военнослужащих, «имел в виду» обучение их использованию Switchblade.

Switchblade — тактический барражирующий (режим полета со скоростью, обеспечивающей наибольшую продолжительность полета с целью оперативного реагирования на возникающую угрозу) боеприпас. Он несет боеголовку и предназначен, в зависимости от модификации, для атаки живой силы, незащищенной техники и бронированных целей.

Президент США Байден 5 апреля распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн, передав полномочия для решения этого вопроса госсекретарю. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

Еще в феврале директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что поставки оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе. Он отметил, что страну очень быстро «накачивают оружием», и упомянул поставки вооружений, отправку в страну военных советников и инструкторов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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