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В двух районах Воронежской области повысили уровень террористической опасности

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 11 апреля заявил об усилении антитеррористической защищенности приграничных районов в связи с возможными провокациями со стороны Украины.

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«Наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах «желтого» уровня террористической опасности», — написал Гусев в Telegram.

Он заверил, что данная мера — исключительно профилактическая: обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Тем не менее губернатор призвал местных жителей повысить бдительность.

«О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы», — добавил Гусев.

Режим будет действовать 15 суток с понедельника. Он предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.

Накануне глава Курской области Роман Старовойт также заявил о введении в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 11 апреля. На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

«Желтый» — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — «синий», высокий — «желтый» и последний, критический — «красный».

9 апреля пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Как заявил Старовойт, ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он пояснил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация в приграничных районах под контролем.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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