СК расследует подготовку атаки ВСУ на приграничные области России

Следственный комитет России во взаимодействии с коллегами из Белоруссии займется расследованием подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) атаки на приграничные области РФ. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 13 апреля.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из СК Белоруссии дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности», — сказали в Следственном комитете.

По данным белорусских силовиков, украинские военные готовились нанести удар по областям России, которые имеют общие границы с Украиной.

Кроме того, Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями были обнаружены 13 апреля на одной из брошенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) воинских частей.

Ранее в этот день сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне проведения специальной военной операции РФ и возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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