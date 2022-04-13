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ВС РФ ударят по Киеву в случае продолжения попыток атаковать территорию РФ

Минобороны: военные нанесут удар по украинским центрам принятия решений, если ВСУ продолжат бить по территории РФ
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Министерство обороны РФ зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались, заявил 13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации», — заявил он.

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Представитель Минобороны добавил, что в случае продолжения ударов ВСУ по территории РФ, российская сторона нанесет ответные по центрам принятия решений Украины, в том числе и находящимся в Киеве.

Также Конашенков сообщил об освобождении от националистов порта города Мариуполь и освобождении заложников, удерживавшихся украинскими силами на судах.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов группировки «Азов» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — подчеркнул представитель Минобороны.

13 апреля Следственный комитет России во взаимодействии с коллегами из Белоруссии решил заняться расследованием подготовки ВСУ атаки на приграничные области РФ. По данным белорусских силовиков, украинские военные хотели ударить по областям России, которые имеют общие границы с Украиной.

Ранее в этот день сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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