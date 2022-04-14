Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины

В Брянской области со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска. Об этом 14 апреля сообщили в Пограничном управлении ФСБ по региону.

«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что повреждения получили два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет. Ответным огнем огневая точка была подавлена. Пункт пропуска продолжает функционировать.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. По данному факту председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне проведения специальной военной операции РФ и возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины.

«Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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