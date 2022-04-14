Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция

Международная группа кардиохирургов из базирующейся в США организации William Novick Global Cardiac Alliance прооперировала во Львове шесть детей, находившихся в критическом состоянии. По словам ее руководителя Билла Новика, он единожды услышал во Львове грохот разорвавшегося снаряда.
В беседе с РИА Новости он отметил, что это несравнимо с опытом работы во время бомбардировок в Белграде: «Нет никакого сравнения, Белград был намного хуже».
Западные соцсети, заблокированные в России, могут попытаться оспорить решение суда. Чтобы возобновить работу, им, прежде всего, нужно изменить свою политику и перестать распространять экстремистские материалы, сказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
О перспективах блокировки YouTube, реализации конституционных поправок и идее референдума на Украине читайте в эксклюзивном интервью Клишаса «Известиям»: «Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
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Более 790 тыс. человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. За сутки границу пресекли 18,6 тыс. человек.
Один мирный житель погиб и трое пострадали при обстрелах украинских войск по территории ДНР за минувшие сутки, говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Всего зафиксировано 26 фактов ведения огня по Горловке, Гольмовскому, Донецку, Железной Балке, Озеряновке и Ясиноватой.
Число украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен военным России и ДНР в Мариуполе, достигло 1350 человек, передает штаб территориальной обороны республики. Ранее сообщалось о 1026 сложивших оружие бойцах.
Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры работы сил ДНР в одном из городских дворов Мариуполя, где продолжается зачистка от националистов.
Шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, и Helvetica заблокировали
для клиентов из России. Американская графическая корпорация Monotype, которая владеет правами на них, ограничила доступ к своим ресурсам на территории РФ.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента Владимира Зеленского от официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Зеленский в свою очередь уверяет
, что не получал соответствующего обращения от Штайнмайера.
Евросоюз увеличит
финансирование украинской армии еще на €500 млн и тем самым утроит первоначальный бюджет, доведя его до €1,5 млрд.
Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе разговора президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Очаг сопротивления украинских националистов в Мариуполе, который оказался полностью окружен, не сможет долго продержаться, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его оценкам, ликвидация организованного сопротивления займет считанные дни.
Подробнее о ситуации в Мариуполе и ходе спецоперации читайте в нашем материале «Лучше поздно: почему в Мариуполе произошла массовая сдача в плен»
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