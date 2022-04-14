Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. В Минобороны РФ подтвердили, что в Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских военнослужащих. В Евросоюзе задумались, считать ли оплату российского газа в рублях нарушением санкций. Тем временем в России отслеживают исполнение закона о фейках о спецоперации: если и впредь YouTube будет его нарушать, он будет заблокирован. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».