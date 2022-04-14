Евросоюз выделит Украине еще €500 млн на военную помощь

Евросоюз (ЕС) увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Об этом в среду, 13 апреля, говорится на официальном сайте Совета ЕС.

«ЕС добавит €500 млн к ресурсам, уже мобилизованным в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд», — говорится в сообщении.

По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, следующие несколько недель станут решающими. Он считает, что необходимо предоставлять военную помощь Украине, чтобы защитить ее землю и народ от дальнейших страданий.

Отмечается, что страны ЕС направят Украине снаряжение для индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также летальное военное снаряжение оборонного типа.

Ранее в этот день президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. Американский лидер заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Также в среду The Hill сообщило о том, что администрация США приняла решение утвердить новый пакет военной помощи Украине на $750 млн. Уточнялось, что украинские власти обратились с просьбой о военной помощи для того, чтобы «отразить шквал российских атак».

Накануне представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В то же время журнал The American Conservative опубликовал статью, в которой автор подчеркнул, что бездумное вооружение украинских националистических батальонов, таких как «Азов», может закончиться для Соединенных Штатов, как финансирование джихадистов в Афганистане, атакой на сами США.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что Европейский фонд мира удвоит военную помощь Евросоюза Украине, выделив на эти цели еще €500 млн.

В марте в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Одновременно с этим российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же стран.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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