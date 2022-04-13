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Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я только что разговаривал с президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн», — сказал Байден.

По словам президента США, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

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Ранее 13 апреля Байден заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации, введенного 15 апреля 2021 года в связи с политикой РФ. Американский лидер в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США и в других странах, а также во враждебной киберактивности.

В среду интернет-издание The Hill сообщило о том, что администрация США приняла решение утвердить новый пакет военной помощи Украине на $750 млн. Уточнялось, что украинские власти обратились с просьбой о военной помощи для того, чтобы «отразить шквал российских атак».

Накануне представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В то же время журнал The American Conservative опубликовал статью, в которой автор подчеркнул, что бездумное вооружение украинских националистических батальонов, таких как «Азов», может закончиться для Соединенных Штатов, как финансирование джихадистов в Афганистане, атакой на сами США.

В марте в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Одновременно с этим российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же стран.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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