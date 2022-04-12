Вашингтону предрекли «новый Афганистан» на Украине

Бездумное вооружение украинских националистических батальонов, таких как «Азов», может закончиться для Соединенных Штатов так же, как финансирование джихадистов в Афганистане — атакой на сами США. Об этом пишет во вторник, 12 апреля, журнал The American Conservative.

По мнению обозревателя издания Джейсона Моргана, Америка «очарована» украинскими «борцами за свободу», как в 1980-х восхищались Осамой бен Ладеном. Помимо этого, журналист напомнил о недавней капитуляции США и отступлении в Афганистане.

«Не прошло и года после позорной капитуляции и отступления в Афганистане, а мы уже здесь весной 2022 года кричим в поддержку «борцов за свободу» на Украине. В прошлом году нашими «друзьями» были бородатые джихадисты, которые потом нас и убивали. Сегодня мы смотрим на батальон «Азов», <…> разношерстных неонацистов, чьи эсэсовские стандарты, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев», — пишет обозреватель.

Как считает Морган, политика США на Украине чревата теми же последствиями, которые настигли страну после бездумной поддержки террористов, что затем закончилось терактами в стране.

«Загрузить неграмотных, ненавидящих Америку джихадистов патронташами и ракетами «Стингер» — что может пойти не так? Мы узнали 11 сентября 2001 года. Но потом забыли. И вот снова набираем обороты на границах Украины», — подчеркнул журналист.

Также он добавил, что Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, «чей президент, актер по профессии, явно пытается втянуть Запад в веселые времена третьей мировой войны с ядерными боеголовками».

6 апреля президент США Джо Байден распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки на $100 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что в дополнительную военную помощь Украине также будут включены противотанковые системы. По его словам, это делается «для удовлетворения срочной потребности Украины».

Как добавил Блинкен, общая военная помощь Киеву с начала президентства Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Белом доме предложили увеличить военный бюджет США на 2023 финансовый год до $813 млрд.

В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно разойдется по Европе и может попасть в руки террористов. Как заявил в марте российский посол в США Анатолий Антонов, милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же государств.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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