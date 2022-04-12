Вашингтон передаст артиллерию Киеву

Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Об этом заявила во вторник, 12 апреля, официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Она добавила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел двухчасовую беседу с чиновниками Украины, в ходе которой обсуждалась дополнительная военная помощь Киеву. Работа над передачей оружия, по ее словам, уже ведется.

«Мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами, как мы поступили в случае с [отправкой Словакией Украине зенитных ракетных систем] С-300 и передачей взамен [Братиславе на временной основе] батареи Patriot», — сказала Псаки.

Она напомнила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и сейчас стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

Накануне в Пентагоне отмечали, что США вместе с союзниками поставляют оружие на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком наземных автоколонн.

Ранее, 6 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что общая военная помощь Киеву с момента избрания президентом Джо Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

В конце марта стало известно, что Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и других стран-союзников. Глава Белого дома проинформировал Зеленского о том, что США намерены предоставить правительству Украины $500 млн в виде прямой бюджетной помощи.

В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно разойдется по Европе и может попасть в руки террористов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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