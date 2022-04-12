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Вашингтон передаст артиллерию Киеву

Псаки: Вашингтон работает над передачей Киеву артиллерии
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Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Об этом заявила во вторник, 12 апреля, официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

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Она добавила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел двухчасовую беседу с чиновниками Украины, в ходе которой обсуждалась дополнительная военная помощь Киеву. Работа над передачей оружия, по ее словам, уже ведется.

«Мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами, как мы поступили в случае с [отправкой Словакией Украине зенитных ракетных систем] С-300 и передачей взамен [Братиславе на временной основе] батареи Patriot», — сказала Псаки.

Она напомнила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и сейчас стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

Накануне в Пентагоне отмечали, что США вместе с союзниками поставляют оружие на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком наземных автоколонн.

Ранее, 6 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что общая военная помощь Киеву с момента избрания президентом Джо Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

В конце марта стало известно, что Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и других стран-союзников. Глава Белого дома проинформировал Зеленского о том, что США намерены предоставить правительству Украины $500 млн в виде прямой бюджетной помощи.

В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно разойдется по Европе и может попасть в руки террористов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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