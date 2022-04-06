В Госдепе сообщили о включении противотанковых систем в военную помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в дополнительную военную помощь Украине, указ о которой подписал американский президент Джо Байден, будут включены противотанковые системы. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента от 5 апреля.

Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, это делается «для удовлетворения срочной потребности Украины».

Блинкен отметил: общая военная помощь Киеву с начала президентства Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

Ранее в этот день американский лидер издал указ, согласно которому на дополнительную военную помощь Украине выделяется $100 млн.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. По его словам, альянс оказывает военную поддержку Киеву исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, оставляя украинским властям вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта Столтенберг указал: страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Ранее, 15 марта, Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом $1,5 трлн, включая $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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