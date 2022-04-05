Столтенберг заявил о долге НАТО перевооружить ВСУ в ближайшее время

Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. Об этом 5 апреля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга

«Мы можем перевооружить и переоснастить украинские [вооруженные] силы», — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО оказывает военную поддержку Украине исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

Как отметил генсек НАТО, альянсу придется сотрудничать с Россией, несмотря на то что отношения альянса и Москвы кардинально изменились.

3 апреля генсек НАТО отметил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО. По его словам, ВС Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, чем когда-либо в прошлом.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, оставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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