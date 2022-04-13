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СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США

The Hill: администрация США утвердит новый пакет военной помощи Украине на $750 млн
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Администрация президента США утвердит дополнительную военную помощь Украине в размере $750 млн, сообщило 13 апреля интернет-издание The Hill со ссылкой на источник.

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В новый пакет военной помощи будет входить передача гаубиц (артиллерийских установок). Уточняется, что украинские власти обратились с просьбой о военной помощи для того, чтобы «отразить шквал российских атак».

«Пока неясно, когда именно Джо Байден планирует объявить о новой помощи. У президента нет ничего в его публичном расписании в среду», — написало СМИ.

Ранее в среду The Washington Post сообщала о том, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. Предполагалось, что Пентагон в том числе намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Накануне представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В то же время журнал The American Conservative опубликовал статью, в которой автор подчеркнул, что бездумное вооружение украинских националистических батальонов, таких как «Азов», может закончиться для Соединенных Штатов как финансирование джихадистов в Афганистане — атакой на сами США.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Одновременно с этим российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же стран.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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