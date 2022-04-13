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Байден продлил режим ЧС из-за действий России

Президент США Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации по России
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Президент США Джо Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 апреля 2021 года в связи с политикой РФ. Об этом 13 апреля говорится в уведомлении президента к лидерам конгресса США, опубликованном на сайте Белого дома.

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«Я решил, что необходимо оставить в силе режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024 в связи с определенной пагубной внешнеполитической деятельностью правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Американский лидер снова обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США и в других странах и во враждебной киберактивности. Также упоминаются «усилия Москвы» по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в США и их союзников.

Чрезвычайное положение в США Байден объявил 15 апреля 2021 года в соответствии с положениями закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для устранения якобы существующей угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Он обвинил РФ в кибердеятельности против Штатов, а также «поощрении и использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства».

В тот же день Вашингтон объявил о введении очередного пакета санкций в отношении Москвы, которую обвинили во вмешательстве в выборы 2020 года, кибератаках и ситуации с Крымом. Меры коснулись 32 физических и юридических лиц.

Также было решено выслать из США 10 сотрудников российской дипмиссии.

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