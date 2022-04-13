Зеленский заявил об отсутствии запроса на визит от президента Германии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не сообщал украинским властям о своем желании посетить Киев. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я, как президент, и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита на Украину», — пояснил он в рамках пресс-конференции после встречи с лидерами Польши, Эстонии. Латвии и Литвы.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что власти Украины пригласили канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Киев вместо президента страны Штайнмайера.

Депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» назвал такое решение киевских властей оскорблением для всей Германии.

При этом сам Шольц назвал «раздражающим» тот факт, что федерального президента Штайнмайера не приняли в Киеве. Также он добавил, что пока не планирует посещать Украину.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о том, что его отказались принимать в Киеве. Вместе с президентами Польши и трех прибалтийских государств он намеревался посетить страну 13 апреля.

Ранее, 4 апреля, президент Германии назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

За день до этого Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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